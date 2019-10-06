Москва, , 18:54 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА на своем поле уступили «Ростову» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая завершилась победой гостей со счётом 1:3, проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов. В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Никола Влашич (пенальти).

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Клуб ЦСКА, набравший 25 баллов, находится на четвертой позиции.

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