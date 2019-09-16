Москва, , 15:18 — REGNUM Гостями футбольного матча между ЦСКА и «Лудогорцем», который состоится в болгарском городе Разграде, станут около 700 болельщиков московского клуба. Об этом сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.

Матч ЦСКА — «Лудогорец» в первом туре группового турнира Лиги Европы пройдет на домашнем стадионе болгарского клуба, который вмещает 9 тыс. зрителей. Игра начнется 19 сентября в 22:00 мск.

«Клуб просил около 1000 билетов. Но, скорее всего, будет продано около 700 билетов», — сказал Аксенов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, соперниками ЦСКА по группе H в Лиге Европы также выступят испанский клуб «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош». Ответный матч с «Лудогорцем» состоится в Москве 28 ноября.

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