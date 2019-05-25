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«Лудогорец» обыграл «Черно море» и стал чемпионом Болгарии в восьмой раз

Спорт

4:1 в пользу хозяев

«Лудогорец» обыграл «Черно море» и стал чемпионом Болгарии в восьмой раз
John Fischer
Футбол

София, 25 мая 2019, 07:02 — REGNUM  Футбольный клуб «Лудогорец» восьмой раз стал чемпионом Болгарии, обыграв в заключительном туре чемпионата команду «Черно Море».

Игра прошла на домашнем поле «Лудогорца» в Разграде и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Отметим, победа в заключительном туре чемпионата Болгарии позволила «Лудогорцу» набрать 79 очков и опередить на одно очко в итоговом зачете софийскую команду ЦСКА, в параллельном матче обыгравшую клуб «Ботев». Разградская команда, став чемпионом, получила путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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Футбол
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