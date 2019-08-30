Монако, 30 августа 2019, 14:54 — REGNUMВ Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Московский ЦСКА сыграет в группе H с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».
«Краснодар» сразится в группе C с такими соперниками, как швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
Полный результат жеребьёвки выглядит следующим образом.
Группа А:
- «Севилья» (Испания)
- АПОЭЛ (Кипр)
- «Карабах» (Азербайджан)
- «Дюделанж» (Люксембург)
Группа B:
- «Динамо» (Киев, Украина)
- «Копенгаген» (Дания)
- «Мальмё» (Швеция)
- «Лугано» (Швейцария)
Группа С:
- «Базель» (Швейцария)
- «Краснодар» (Россия)
- «Хетафе» (Испания)
- «Трабзонспор» (Турция)
Группа D:
- «Спортинг» (Португалия)
- «ПСВ Эйдховен» (Голландия)
- «Русенборг» (Норвегия)
- ЛАСК (Австрия)
Группа Е:
- «Лацио» (Италия)
- «Селтик» (Шотландия)
- «Ренн» (Франция)
- «ЧФР Клуж» (Румыния)
Группа F:
- «Арсенал» (Англия)
- «Айнтрахт» (Германия)
- «Стандард» (Бельгия)
- «Витория Гимарайнш» (Португалия)
Группа G:
- «Порту» (Португалия)
- «Янг Бойз» (Швейцария)
- «Фейеноорд» (Голландия)
- «Рейнджерс» (Шотландия)
Группа H:
- ЦСКА (Россия)
- «Лудогорец» (Болгария)
- «Эспаньол» (Испания)
- «Ференцварош» (Венгрия)
Группа I:
- «Вольфсбург» (Германия)
- «Гент» (Бельгия)
- «Сент-Этьенн» (Франция)
- «Александрия» (Украина)
Группа J:
- «Рома» (Италия)
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия)
- «Инстанбул Башакшехир» (Турция)
- «Вольфсберг» (Австрия)
Группа K:
- «Бешикташ» (Турция)
- «Брага» (Португалия)
- «Вулверхэмптон» (Англия)
- «Слован» (Словакия)
Группа L:
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Астана» (Казахстан)
- «Партизан» (Сербия)
- «АЗ Алкмаар» (Голландия)
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