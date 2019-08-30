Монако, 30 августа 2019, 14:54 — REGNUMВ Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Московский ЦСКА сыграет в группе H с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».

«Краснодар» сразится в группе C с такими соперниками, как швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

Полный результат жеребьёвки выглядит следующим образом.

Группа А:

  • «Севилья» (Испания)
  • АПОЭЛ (Кипр)
  • «Карабах» (Азербайджан)
  • «Дюделанж» (Люксембург)

Группа B:

  • «Динамо» (Киев, Украина)
  • «Копенгаген» (Дания)
  • «Мальмё» (Швеция)
  • «Лугано» (Швейцария)

Группа С:

  • «Базель» (Швейцария)
  • «Краснодар» (Россия)
  • «Хетафе» (Испания)
  • «Трабзонспор» (Турция)

Группа D:

  • «Спортинг» (Португалия)
  • «ПСВ Эйдховен» (Голландия)
  • «Русенборг» (Норвегия)
  • ЛАСК (Австрия)

Группа Е:

  • «Лацио» (Италия)
  • «Селтик» (Шотландия)
  • «Ренн» (Франция)
  • «ЧФР Клуж» (Румыния)

Группа F:

  • «Арсенал» (Англия)
  • «Айнтрахт» (Германия)
  • «Стандард» (Бельгия)
  • «Витория Гимарайнш» (Португалия)

Группа G:

  • «Порту» (Португалия)
  • «Янг Бойз» (Швейцария)
  • «Фейеноорд» (Голландия)
  • «Рейнджерс» (Шотландия)

Группа H:

  • ЦСКА (Россия)
  • «Лудогорец» (Болгария)
  • «Эспаньол» (Испания)
  • «Ференцварош» (Венгрия)

Группа I:

  • «Вольфсбург» (Германия)
  • «Гент» (Бельгия)
  • «Сент-Этьенн» (Франция)
  • «Александрия» (Украина)

Группа J:

  • «Рома» (Италия)
  • «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия)
  • «Инстанбул Башакшехир» (Турция)
  • «Вольфсберг» (Австрия)

Группа K:

  • «Бешикташ» (Турция)
  • «Брага» (Португалия)
  • «Вулверхэмптон» (Англия)
  • «Слован» (Словакия)

Группа L:

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Астана» (Казахстан)
  • «Партизан» (Сербия)
  • «АЗ Алкмаар» (Голландия)

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