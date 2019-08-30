Монако, , 14:54 — REGNUMВ Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Московский ЦСКА сыграет в группе H с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».

«Краснодар» сразится в группе C с такими соперниками, как швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

Полный результат жеребьёвки выглядит следующим образом.

Группа А:

«Севилья» (Испания)

АПОЭЛ (Кипр)

«Карабах» (Азербайджан)

«Дюделанж» (Люксембург)

Группа B:

«Динамо» (Киев, Украина)

«Копенгаген» (Дания)

«Мальмё» (Швеция)

«Лугано» (Швейцария)

Группа С:

«Базель» (Швейцария)

«Краснодар» (Россия)

«Хетафе» (Испания)

«Трабзонспор» (Турция)

Группа D:

«Спортинг» (Португалия)

«ПСВ Эйдховен» (Голландия)

«Русенборг» (Норвегия)

ЛАСК (Австрия)

Группа Е:

«Лацио» (Италия)

«Селтик» (Шотландия)

«Ренн» (Франция)

«ЧФР Клуж» (Румыния)

Группа F:

«Арсенал» (Англия)

«Айнтрахт» (Германия)

«Стандард» (Бельгия)

«Витория Гимарайнш» (Португалия)

Группа G:

«Порту» (Португалия)

«Янг Бойз» (Швейцария)

«Фейеноорд» (Голландия)

«Рейнджерс» (Шотландия)

Группа H:

ЦСКА (Россия)

«Лудогорец» (Болгария)

«Эспаньол» (Испания)

«Ференцварош» (Венгрия)

Группа I:

«Вольфсбург» (Германия)

«Гент» (Бельгия)

«Сент-Этьенн» (Франция)

«Александрия» (Украина)

Группа J:

«Рома» (Италия)

«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия)

«Инстанбул Башакшехир» (Турция)

«Вольфсберг» (Австрия)

Группа K:

«Бешикташ» (Турция)

«Брага» (Португалия)

«Вулверхэмптон» (Англия)

«Слован» (Словакия)

Группа L:

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Астана» (Казахстан)

«Партизан» (Сербия)

«АЗ Алкмаар» (Голландия)

Читайте также: «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов