Абу-Даби, , 15:47 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), считает, что американский боецТони Фергюсонскорее всего будет его следующим соперником и что американец заслужил право на поединок с ним. Его слова на эту тему приводит 8 сентября ESPN.

«UFC принимает решения. Он заслужил чемпионский бой», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Также он отметил, что такой поединок будет отличным и что, в случае выигрыша российского бойца, UFC приведет кого-нибудь ещё, которого перед этим также раскрутят.

«Понимаю, что после Фергюсона ничего не закончится», — заключил Нурмагомедов.

Отметим, как сообщало, ранее стало известно, что гонорар за выступление Хабиба Нурмагомедова в бою с Дастином Порье стал рекордным в истории UFC.

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