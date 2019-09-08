Абу-Даби, , 10:33 — REGNUM Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.

Братья Емельяненко (слева направо) Иван, Фёдор, Александр Thaifighter911

«Первое, что хочу сделать, — это поздравить Хабиба с заслуженной победой. Хабиб — ты молодец, чемпион. Перетерпел, бой был непростым, нелёгким», — заявил Емельяненко.

Емельяненко, добавил, что недавний бой войдет в учебники, а спортсмены будут готовиться противостоять Нурмагомедову, используя его слабые стороны.

«Теперь ему нужно подтянуть ударную технику, тем более если он собирается боксировать с Флойдом Мейвезером», — заключил Емельяненко.

Напомним, бой за право считаться чемпионом UFC в легком весе проходил в ночь с 7 на 8 сентября, Хабиб Нурмагомедов одержал победу в третьем раунде и, таким образом, второй раз защитил свой титул.

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