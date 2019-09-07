Абу-Даби, 7 сентября 2019, 23:58 — REGNUM Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
В третьем раунде Нурмагомедов одержал досрочную победу, проведя удушающий приём. Таким образом, российский боец успешно защитил титул и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боев.
Как сообщало ИА REGNUM, титульный бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье состоялся сегодня, 7 сентября, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюссон заявил, что он ожидает двойного нокаута в бою между Нурмагомедовым и Порье на турнире UFC 242.
Читайте также: Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов в Абу-Даби