Абу-Даби, , 07:52 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, досрочно победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

В первой половине первого раунда соперники проводили разведку боем и Порье пропустил выпад Хабиба в ноги. Вторая половина поединка прошла в партере, причем российский боец трижды выводил ситуацию на удушающий прием, однако американцу удавалось этого избегать.

Начало второго раунда прошло в обмене ударами и Нурмагомедов тут пропустил удар, после чего вынужден был какое-то время только уходить от Порье. Однако российский боец выдержал этот темп и снова перевел схватку в партер, в свою очередь американец снова хорошо в этом положении держал оборону и даже попытался провести Нурмагомедову удушающий прием, но не сумел его довести до конца.

В третьем раунде Хабиб перевел схватку в партер уже через 40 секунд после его начала, и в результате вязкой борьбы провел захват шеи противника с последующим удушающим приёмом. Американец сдался через 2 минуты 6 секунд после начала третьего раунда.

Отметим, это вторая удачная защита Хабибом Нурмагомедовым его титула чемпиона UFC в легком весе и 28-я победа в 28 поединках. Дастин Порье по итогам боя проиграл титул временного чемпиона UFC.

Читайте также: Кадыров о победе Нурмагомедова: «Очень хороший бой»

Читайте также: Тони Фергюссон ожидает от Нурмагомедова и Порье двойного нокаута

Читайте также: Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов в Абу-Даби