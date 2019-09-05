Абу-Даби, , 13:44 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов перед турниром в Абу-Даби. Видеозапись дуэли опубликована 5 сентября в официальном Twitter MMA Junkie.

Во время дуэли оба бойца вели себя сдержанно и уважительно по отношению друг к другу. Они обменялись при встрече рукопожатиями и попрощались перед тем как уйти.

Отметим, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье проведут главный бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби.

Напомним, 30-летний Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе и в его активе 27 побед в 27 боях. На счету 30-летнего Дастина Порье 30 боев, в 25 из которых он одержал верх.