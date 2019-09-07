Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Американский боец смешанного стиля Тони Фергюссон заявил, что он ожидает двойного нокаута в бою между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и своим соотечественником Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби. Соответственную запись спортсмен разместил 7 сентября в своем Twitter.

Тони Фергюсон DiarioMMA

«Я ожидаю двойной нокаут, как обычно, не разочаровывайте меня», — написал Фергюссон, перед этим поприветствовав обоих бойцов, пожелав им хорошего боя и попросив сохранить немного сил для поединка с ним.

Также американец отметил, что победивший в этом поединке станет его будущим соперником.

Напомним, бой между чемпионом UFC в легком весе российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье состоится на турнире UFC 240 в Абу-Даби 7 сентября.

Отметим, Тони Фергюссон считается наиболее вероятным претендентом на следующий бой за титул чемпиона UFC в легком весе.