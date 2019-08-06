Сочи, Краснодарский край, , 15:12 — REGNUM

Сегодня, 6 августа, президент России Владимир Путин посетил новый корпус в образовательном центре «Сириус» в Сочи и получил подарок от хоккеистов, передает ТАСС.

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Президент побывал на семинаре для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд. После семинара Путину подарили хоккейную форму с логотипом программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Семинар для юных хоккеистов проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, а о работе программы главе государства доложил президент ФХР Владислав Третьяк.

В свою очередь глава государства пожелал ребятам успехов в спорте.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным восстановление аэропорта «Сухум».

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