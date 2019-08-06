Москва, , 12:09 — REGNUM

Восстановление аэропорта «Сухум» планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече в Сочи. Об этом он заявил в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК), передаёт РИА Новости.

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"Руководство республики занято подготовкой необходимой документации для восстановления аэропорта «Сухум», привлечением спонсора, он не отказывается», — пояснил Хаджимба.

Также по его словам, будут обсуждаться важные вопросы экономического, финансового положения Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Сочи президент РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, а также посетит образовательный центр «Сириус».

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