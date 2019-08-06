Сочи, Краснодарский край, , 14:08 — REGNUM

Сегодня, 6 августа, президент России Владимир Путин прибыл в Сочи. В ходе визита он посетит центр «Сириус» и встретится с пострадавшими от паводков, передает ТАСС.

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Президент осмотрит новый корпус «Школа», его строительство завершилось в марте 2019 года.

Также глава государства встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным восстановление аэропорта «Сухум».

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