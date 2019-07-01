Париж, 1 июля 2019, 10:18 — REGNUM
Нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар представили домашнюю форму команды на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
ПСЖ представил видеоролик, в котором Мбаппе и Неймар демонстрируют форму клуба.
https://twitter.com/PSG_inside/status/1145453676011671552
Напомним, ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в «Барселону». Кроме того, Мбаппе заявил, что не планирует продлевать контракт с французским клубом.
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