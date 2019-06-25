Вторник, 25 Июня 2019 года
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СМИ: Неймар согласовал условия контракта с «Барселоной»

Спорт

Соглашение будет рассчитано на пять лет

Барселона, Испания, 25 июня 2019, 14:46 — REGNUM  Нападающий ПСЖ Неймар согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что Неймар согласовал контракт и стал на один шаг ближе к возвращению в «Барселону».

По информации издания, соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата футболиста составит €24 млн.

Отмечается, что в ПСЖ он получает €36,8 млн. При этом он согласился на первое же предложение каталонского клуба, чтобы ускорить трансфер.

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