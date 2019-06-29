Париж, , 12:44 — REGNUM

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Мбаппе встретился с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и сказал, что не будет продлевать контракт, поскольку хочет продолжить карьеру в другом клубе.

Отмечается, что ПСЖ может продать Мбаппе летом 2020 года, так как его контракт рассчитан до лета 2022 года. Главным претендентом на форварда является «Реал».

Напомним, летом 2017 года Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако» на правах аренды. Спустя год парижский клуб выкупил его контракт за €135 млн. В сезоне 2018/19 Мбаппе сыграл в 43 матчах, в которых забил 39 голов и отдал 17 результативных передач.

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