В Еврейской области разгорается скандал: детей лишили «золотых» медалей

Биробиджан, , 11:03 — REGNUM Детская команда из села Пашково Облученского района ЕАО, объявленная победителем областного этапа «Президентских состязаний», неожиданно лишилась своей награды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Областной этап «Президентских состязаний» прошёл в Биробиджане 3−4 июня. Победителей ждала поездка на очередной этап состязаний, который состоится в Анапе. Накануне команда-победитель из Пашково прошла через торжественную церемонию награждения, ребята получили медали и кубки, но спустя два дня судьи заявили, что это ошибка и отменили результаты состязаний, передав «пальму первенства» другой команде. И дети, и родители возмущены таким поведением судей, считая недопустимым столь вольное обращение с результатами состязаний, имеющих статус «президентских».

"Наши дети из школы села Пашково ездили на соревнования в область и заняли первое место. И вдруг через два дня им сообщают, что они заняли только третье место. Как оказалось, ошибся судья. Мы их встречали как национальных героев! Их что, за два дня в допинге уличили, или в чем дело? Если ошибся судья — наказывайте судью, но не трогайте наших детей. Мы своих детей в обиду не дадим. Нужно ехать детям в Анапу, значит должны ехать достойные. Слушать теперь жалобы детей — сердце не выдерживает», — рассказала ЕАОМедиа сельская активистка Галина Рашкевич.

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Ситуацию прокомментировали в областном Центре спортивной подготовки, который наряду с комитетом по физической культуре и спорту и комитетом образования области выступил организатором соревнований.

«Победители соревнований получают возможность представить регион на специализированной смене в лагере «Смена» в Анапе. Так случилось, к нашему большому сожалению, что судьи допустили банальную ошибку на невнимательность. Просчитались при подведении итогов и перепутали места у двух команд. Когда подводили итоги, никто не заметил ошибки — ни судьи, ни представители команд. Провели награждение, команды разъехались, после этого представитель Смидовичского района опротестовал результаты, обратив внимание на ошибку. В соответствии с этим были пересчитаны результаты. На первое место вышла команды школы №2 поселка Николаевка Смидовичского района, на второе — команда из села Ленинское, ребята из Пашково — третьи. Как раз ошибка была в местах между облученской и ленинской командами. Команде направили письмо с извинениями. Награды у них никто не отбирает. Разумеется, мы съездим в Пашково, привезём награды соответствующего достоинства. Приедут и судьи, чтобы разъяснить ситуацию и встретиться с детьми», — пояснил директор Центра спортивной подготовки ЕАО Максим Галачёв.

Дети не понимают, почему они должны отвечать за ошибки организаторов, пишут родители юных спортсменов в социальных сетях. Наиболее смелые родители предполагают иные причины изменения судейского решения, связанные с желанием других людей съездить в Анапу за счёт бюджета президентских состязаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за нового допингового скандала, об этом написало The Sunday Times. Как утверждает источник, чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики помогли прыгуну в высоту Данилу Лысенко сделать поддельные документы, согласно которым спортсмен, пропустивший несколько допинг-тестов, был болен и потому не смог этого сделать.

В марте 2019 года, президент России Владимир Путин заявил о выполнении Россией всех международные требований для борьбы с допингом.