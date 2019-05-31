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На Алсу заявили в полицию из-за шоу «Голос. Дети»

Общество

В спортивных состязаниях провинившихся участников дисквалифицируют, пояснил юрист

Москва, 31 мая 2019, 13:51 — REGNUM  Проверку в связи со скандалом на шоу «Голос. Дети 6» потребовал провести двоюродный брат участницы конкурса Рушаны Валиевой. Ильгиз Валиев подал соответствующее заявление в Останкинский отдел полиции Москвы, сообщил его адвокат Искандер Фахретдинов.

Юрист пояснил, что заявитель увидел в инциденте признаки 184 статьи Уголовного колекса РФ об оказание противоправного влияния на результат спортивного соревнования или зрелищного конкурса. В спортивных состязаниях виновных в аннулировании итогов голосования участников дисквалифицируют, в шоу «Голос» нужно было поступить также, рассказал он РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Первый канал аннулировал результаты музыкального конкурса, в котором по итогам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Это произошло из-за выявления накрутки голосов. В спецвыпуске шоу 24 марта организаторы объявили победителями финала всех участников.

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