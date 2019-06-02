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СМИ: Россия может быть отстранена от участия в ОИ-2020 в Токио

Спорт

Поводом для этого может стать скандал с прыгуном в высоту Данилом Лысенко

Лондон, 2 июня 2019, 09:10 — REGNUM  Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за нового допингового скандала, сообщает 2 июня The Sunday Times.

Как утверждает источник, чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) помогли прыгуну в высоту Данилу Лысенко сделать поддельные документы, согласно которым спортсмен, пропустивший несколько допинг-тестов, был болен и потому не смог этого сделать.

По данным издания, ссылающегося на свои источники, адрес клиники, выдавшей справку Лысенко о болезни, является ненастоящим, а потому, по мнению источника, все документы спортсмена являются поддельными.

Отметим, как сообщалось, ранее, в марте 2019 года, президент России Владимир Путин заявил о выполнении Россией всех международные требований для борьбы с допингом.

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Наступление на Россию под флагом «борьбы с допингом»
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