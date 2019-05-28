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Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года из-за допинга

Спорт

Срок дисквалификации отсчитывается с 12 ноября 2018 года

Москва, 28 мая 2019, 07:32 — REGNUM  Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Семёнова дисквалифицирована на два года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом 27 мая сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что 20-летняя гимнастка признана виновной в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил». В её допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество.

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

Добавим, что Семёнова является чемпионкой мира 2014 года в групповых упражнениях, а также двукратной чемпионкой Европы (2014) в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами.

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