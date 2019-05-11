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Гол Кучерова в матче с Норвегией вошел в тройку лучших первого дня ЧМ-2019

Спорт

Шайба Кучерова стала тетьей из трех лучших в первый день чемпионата

Братислава, 11 мая 2019, 12:06 — REGNUM  Гол нападающего сборной России и хоккейного клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» Никиты Кучерова в матче Россия-Норвегия на чемпионате мира в Братиславе вошел в тройку лучших голов первого дня чемпионата. Видео с тремя лучшими шайбами дня опубликовано 11 мая на официальном канале чемпионата в Youtube.

Шайба Никиты Кучерова, признанная третьей в списке трех лучших голов, была забита на 32-й минуте матча Россия-Норвегия при игре в большинстве и довела счет в пользу сборной России до 3:0.

Первой из лучших голов первого дня чемпионата, признана шайба защитника сборной Норвегии Юнаса Холёса, которую он забил в ворота сборной России на 58-й минуте той же игры, сократив разрыв в счете до 5:2 в пользу сборной России.

Второй из лучших шайб первого дня стал дубль чешского форварда Якуба Врана на 56-й минуте матча Чехия-Швеция, который был забит при игре 4×4 и увеличил преимущество чешской сборной до 4:2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, сборная России переиграла команду Норвегии в первом матче ЧМ по хоккею. В другом матче первого дня чемпионата мира сборная Швеции, являющаяся действующим чемпионом мира, уступила сборной Чехии.

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