Сборная России переиграла команду Норвегии в первом матче ЧМ по хоккею

Братислава, , 21:06 — REGNUM Сборная России по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира (ЧМ) в Словакии, переиграв в матче первого тура группового этапа команду Норвегии. Прошедшая в Братиславе встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе подопечных Ильи Воробьева голевыми действиями отметились Евгений Дадонов (дубль), Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. У проигравших шайбы забросили Томас Ольсен и Юнас Холес.

Как передавало ИА REGNUM, с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице пройдёт ЧМ по хоккею. В Кошице сыграют команды из группы А, а на арене в Братиславе пройдут матчи группы В.

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