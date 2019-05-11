Швеция проиграла Чехии в первом матче на ЧМ-2019

Братислава, , 07:22 — REGNUM Сборная команда Швеции по хоккею проиграла сборной Чехии в первом матче группового этапа на чемпионате мира 2019 года, проходящем в Братиславе.

Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу чешской команды.

До третьего периода команды играли примерно на равных, и Швеция даже один раз повела в счете, что выразилось в ничейном результате 2:2 к началу последнего периода. Однако в нем чехи были на голову выше и забили три, так и оставшихся безответными, шайбы в ворота соперника, причем последнюю — в пустые.

В составе победителей голы на счету оформившего в матче дубль Якуаб Врана (2-я и 57-я минуты, вторая при игре 4×4), Доминика Кубалика (37-я), Михала Фролика (41-я) и Ян Коварж (60-я в пустые ворота).

У проигравших отличились Патрик Хёрнквист (21-я) и Оскар Линдблом (24-я в большинстве).

Отметим, по итогам встречи сборная Чехии набрала три очка и делит первое мест в группе В со сборной России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 мая, сборная России одержала победу над командой Норвегии в стартовом матче на чемпионате мира в Братиславе.