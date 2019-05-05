ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России

Москва, , 19:42 — REGNUM Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче двадцать седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 5 мая на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Яка Бийол и Такума Нисимура, у гостей мячи забили Мигел Кардозу и Кирилл Панченко.

После двадцати семи матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Московское «Динамо», набравшее 30 баллов, находится на двенадцатой позиции.

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