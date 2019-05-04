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ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России

Спорт

Подопечные Сергея Семака стали недосягаемы в турнирной таблице для соперников

ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России
Кирилл Венедиктов
Футбольный клуб «Зенит»

Санкт-Петербург, 4 мая 2019, 21:49 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит», набравший 58 очков в 27 играх российской Премьер-лиги (РПЛ), досрочно обеспечил себе первое место по итогам чемпионата-2018/19. Титул для санкт-петербургской команды стал пятым в истории.

Подопечные Сергея Семака стали недосягаемы в турнирной таблице для соперников после матча московского «Локомотива» с тульским «Арсеналом». «Железнодорожники», занимавшие в таблице второе место, проиграли хозяевам поля со счетом 2:0 и утратили шансы на продолжение борьбы за первое место.

Отметим, что санкт-петербургский «Зенит», сыгравший вничью с грозненском «Ахматом» в матче двадцать седьмого тура РПЛ, стал чемпионом России по футболу за три тура до окончания первенства.

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