«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью

Грозный, , 18:50 — REGNUM Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче двадцать седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 4 мая на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились полузащитник команды Исмаэл Силва, у гостей мяч забил нападающий Себастьян Дриусси.

После двадцати семи матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков. Грозненский «Ахмат», набравший 36 баллов, находится на восьмой позиции.

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