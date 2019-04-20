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«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью

Спорт

ФК «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка

Москва, 20 апреля 2019, 22:00 — REGNUM  Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со столичным ЦСКА в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 20 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В составе железнодорожников голевыми действиями отметился защитник Бенедикт Хеведес, у гостей мяч забил нападающий Федор Чалов.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Клуб ЦСКА, набравший 41 балл, находится на четвертой позиции.

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