«Оренбург» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

Оренбург, , 21:06 — REGNUM Футболисты «Оренбурга» на своем поле разгромили «Ростов» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 20 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 3:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Матиас Норманн (автогол), Артем Галаджан и Григорий Чиркин.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России «Оренбург» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Клуб «Ростов», набравший также 35 баллов, находится на седьмой позиции.

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