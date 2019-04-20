«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Москва, 20 апреля 2019, 20:13 — REGNUM Футболисты московского «Динамо» на своем поле переиграли самарские «Крылья Советов» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 20 апреля на стадионе «Химки Арена», завершилась со счетом 1:0.
Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Кирилл Панченко, забивший единственный мяч на 67-й минуте.
После двадцати четырех матчей в чемпионате России московское «Динамо» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 27 баллов, находится на двенадцатой позиции.
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