«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Москва, , 20:13 — REGNUM Футболисты московского «Динамо» на своем поле переиграли самарские «Крылья Советов» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 20 апреля на стадионе «Химки Арена», завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Кирилл Панченко, забивший единственный мяч на 67-й минуте.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России московское «Динамо» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 27 баллов, находится на двенадцатой позиции.

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