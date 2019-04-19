Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России

Москва, , 12:17 — REGNUM Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России. Об этом 19 апреля сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, Кучеров прибудет в расположение сборной России в ближайшие дни.

Кроме того, в сборную приедет вратарь Андрей Василевский. Ожидается, что это произойдёт приблизительно 28 апреля. После завершения выступления в плей-офф НХЛ Василевский прошёл медосмотр, по итогам которого у него выявили небольшую травму и предписали 10-дневный курс лечения.

Читайте также: Малкин сообщил, что сыграет за сборную России на чемпионате мира

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступают Кучеров и Василевский, стала победителем регулярного чемпионата НХЛ, после чего провалила первый раунд плей-офф, потерпев «сухое» поражение в серии от «Коламбус Блю Джекетс».

Теперь хоккеисты освободились от клубных матчей и в составе сборной России смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в мае.

Читайте также: Кучеров, Василевский и Малкин получили вызов в сборную России на ЧМ-2019