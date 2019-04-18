Малкин сообщил, что сыграет за сборную России на чемпионате мира

Питтсбург, США, , 10:05 — REGNUM Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин примет приглашение сыграть за сборную России на чемпионате мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если позовут на чемпионат мира — конечно, поеду. Давно не играл за сборную», — сказал Малкин.

Он также добавил, что у него давно не было такого долгого межсезонья в НХЛ, поэтому «хочется еще поиграть в хоккей». Кроме того, он сообщил, что травм у него нет.

Напомним, «Питтсбург» вылетел из плей-офф Кубка Стэнли после поражения в серии от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0−4.

Помимо Малкина, в сборную вызваны форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский, которые также прекратили борьбу за Кубок после поражения «Тампы» в серии с «Коламбусом».

Читайте ранее в этом сюжете: Кучеров, Василевский и Малкин получили вызов в сборную России на ЧМ-2019