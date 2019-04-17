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Кучеров, Василевский и Малкин получили вызов в сборную России на ЧМ-2019

Спорт

Все трое вместе со своими клубами вылетели из плей-офф Кубка Стэнли

Кучеров, Василевский и Малкин получили вызов в сборную России на ЧМ-2019
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Хоккей

Москва, 17 апреля 2019, 15:32 — REGNUM  Российские хоккеисты, играющие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров, Андрей Василевский и Евгений Малкин получили вызов в сборную России. Об этом 17 апреля сообщает «Чемпионат».

Все трое вместе со своими клубами вылетели из плей-офф Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг», где играют Кучеров и Василевский, проиграла серию «Коламбусу» — 0:4. А «Питтсбург», в котором выступает Малкин, также «всухую» проиграл «Айлендерс».

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Теперь хоккеисты освободились от клубных матчей и могут сыграть за сборную России на чемпионате мира, который пройдёт в мае. В ближайшее время станет ясно, кто их них примет приглашение национальной команды.

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