Кучеров, Василевский и Малкин получили вызов в сборную России на ЧМ-2019

Москва, , 15:32 — REGNUM Российские хоккеисты, играющие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров, Андрей Василевский и Евгений Малкин получили вызов в сборную России. Об этом 17 апреля сообщает «Чемпионат».

Все трое вместе со своими клубами вылетели из плей-офф Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг», где играют Кучеров и Василевский, проиграла серию «Коламбусу» — 0:4. А «Питтсбург», в котором выступает Малкин, также «всухую» проиграл «Айлендерс».

Читайте также: «Айлендерс» вышли в полуфинал Восточной конференции, обыграв «Питтсбург»

Теперь хоккеисты освободились от клубных матчей и могут сыграть за сборную России на чемпионате мира, который пройдёт в мае. В ближайшее время станет ясно, кто их них примет приглашение национальной команды.

Читайте также: «Коламбус» разгромил «Тампу» и вышел в полуфинал Восточной конференции НХЛ