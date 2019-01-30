Среда, 30 Января 2019 года
21:00:58 МСК

Глава UFC «удивлён суровостью» наказания для Хабиба Нурмагомедова

Спорт

Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку с членами команды Конора Макгрегора

Вашингтон, 30 января 2019, 20:55 — REGNUM  Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал дисквалификацию российского бойца Хабиба Нурмагомедова из-за инцидента после боя с ирландцем Конором Макгрегором осенью 2018 года.

«Удивлён суровостью решения о наказании Хабиба. Но что есть, то есть, тем не менее оно слишком суровое», — приводит его слова MMA Fighting.

Напомним, накануне Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев и назначить ему штраф в размере $500 тысяч. Конор Макгрегор отстранён на шесть месяцев, а также выплатит штраф в размере $50 тысяч.

Читайте также:

Нурмагомедов вернётся на ринг не раньше осени 2019 года

В Госдуме считают дисквалификацию Нурмагомедова и Макгрегора частью шоу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить