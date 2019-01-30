В Госдуме считают дисквалификацию Нурмагомедова и Макгрегора частью шоу

Москва, , 19:00 — REGNUM В Госдума допускают, что дисквалификация бойцов Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора может быть продолжением их раскрутки и является частью шоу, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Бои с участием таких ярких бойцов как Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приносят сотни миллионов долларов их организаторам. Я считаю, что дисквалификация как одного, так и другого является в определенной степени продолжением раскрутки, пиар-акции их будущих боев», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Объявленное отстранение от боев UFC и дальнейшее возвращение этих спортсменов могут предшествовать новому бою, от которого будут получены огромные деньги, полагает парламентарий.

«Дисквалификация в данном случае — это часть спортивного шоу, которое будет продолжаться и у которого есть четко прописанный сценарий. Интерес к тому поединку в октябре, как мы помним, был очень высокий. Его надо не только сохранять, но и подогревать», — рассуждает Свищев.

Депутат также считает неправильной разницу в наказании спортсменов.

«В отношении нашего бойца после того боя была явная провокация, вследствие чего он не сдержался. Провокация следовала со стороны Макгрегора — почему же он получает меньший срок дисквалификации? Это выглядит странным. Уж если дисквалифицировать, то на одинаковые сроки и с равными штрафами», — заявил Свищев.