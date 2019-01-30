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Нурмагомедов вернётся на ринг не раньше осени 2019 года

Спорт

Хабиб вернется одновременно с Тухуговым с Абубакаром Нурмагомедовым

Нурмагомедов вернётся на ринг не раньше осени 2019 года
Цитата из видео «Что такое ММА»
Хабиб Нурмагомедов

Москва, 30 января 2019, 10:11 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выйдет на ринг после дисквалификации не раньше осени 2019 года. Об этом заявил менеджер бойца Ризван Магомедов, сообщает ТАСС.

«Хабиб вернется примерно в то же время, что и Зубайра Тухугов с Абубакар Нурмагомедов. Не раньше», — сказал Магомедов.

Напомним, 29 января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Срок дисквалификации отсчитывается с даты боя — 6 октября 2018 года. При этом он мог быть сокращен на три месяца, если бы Нурмагомедов принял участие в социальной рекламе, но он отказался.

Кроме того, Нурмагомедову назначен штраф в размере $500 тыс. Тухугов и Абубакар Нурмагомедов дисквалифицированы на год и оштрафованы на $25 тыс. каждый.

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