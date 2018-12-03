В УЕФА создан новый клубный турнир

Ньон, Швейцария, , 03:22 — REGNUM Создание нового клубного еврокубкового турнира утверждено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сообщение об этом опубликовано в микроблоге организации в Twitter.

Проведение турнира запланировано в 2021—2024 годах по схеме, аналогичной Лиге чемпионов и Лиге Европы. В групповом этапе примут участие 32 команды, встречи которых пройдут по четвергам.

Затем намечены 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победившая команда получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Дополнительный раунд плей-офф пройдет перед одной восьмой финала с участием команд, который займут вторые места на групповом этапе и третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в УЕФА назвали имена футболистов, попавших в символическую сборную пятого тура группового этапа Лиги Европы.

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