УЕФА определил символическую команду недели в Лиге Европы

Ньон, Швейцария, , 13:23 — REGNUM Названы имена футболистов, которые включены в символическую сборную пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом 30 ноября сообщается на сайте УЕФА.

В символическую команду вошли вратарь Томаш Коубек («Ренн»), защитники Жюль Кунде («Бордо»), Андреас Ульмер («Ред Булл Зальцбург»), Митчелл-Элия Вайзер («Байер»), Захар Волков (БАТЭ).

Также в список включены Хакан Чалханоглу («Милан»), Эмиль Смит Роув («Арсенал»), Джермейн Ленс («Бешикташ»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Каллум Хадсон-Одой («Челси») и Абдулай Диаби («Спортинг»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА определил четырёх претендентов на лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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