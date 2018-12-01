УЕФА расследует дисциплинарное дело против московского «Спартака»

Москва, , 09:07 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело в отношении московского футбольного клуба «Спартак» из-за инцидента с болельщиком во время матча группового этапа Лиги Европы против венского клуба «Рапид». Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, 29 ноября московский «Спартак» на своем поле проиграл венскому «Рапиду» со счетом 1:2. Болельщики «Спартака» при объявлении стартовых составов и выходе команд на поле освистали капитана «красно-белых» Дениса Глушакова и потребовали, чтобы он снял капитанскую повязку.

Во втором тайме один из болельщиков выбежал на поле и попытался напасть на Глушакова. Другие футболисты и судьи смогли заблокировать болельщика, а стюарды увели его в подтрибунное помещение.

Также было установлено, что в ходе матча болельщики «Спартака» блокировали лестничные проходы на некоторые трибуны.

Дисциплинарное дело будет рассмотрено 13 декабря.