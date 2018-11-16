Черчесов побил рекорд тренеров сборной России по поражениям

Москва, , 07:41 — REGNUM Под руководством главного тренера Станислава Черчесова сборная России потерпела больше всего поражений, чем с другими наставниками. По этому показателю бывший наставник ФК «Спартак» и «Динамо» стал рекордсменом.

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В антилидеры по числу проигранных матчей Черчесова вывела товарищеская встреча, которая состоялась 15 ноября между сборными России и Германии. Матч завершился всухую с крупным счётом 0:3 в пользу немецкой сборной. Это поражение стало 11 в 30 играх, проведённых под руководством Черчесова, пишет «Советский спорт».

Ранее худшие результаты были у Гуса Хиддинга и Олега Романцева — 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. По процентному соотношению побед худший результат у Анатолия Бышовца, с ним сборная провела шесть матчей и все проиграла.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший наставник ФК «Спартак» и «Динамо» Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной России по футболу в августе 2016 года. Он заключил с РФС двухлетний контракт. Черчесову был назначен годовой оклад в €2 млн.

Напомним, 15 ноября на домашнем стадионе клуба бундеслиги «РБ Лейпциг» состоялся контрольный матч между сборными России и Германии. Товарищеская встреча закончилась крупным поражением сборной России — 0:3. На восьмой минуте немецкие футболисты открыли счёт, отличился полузащитник Лерой Зане. На 25-й минуте защитник Никлас Зюле удвоил преимущество. Третий мяч в ворота российской сборной на 40-й минуте отправил полузащитник Серж Гнабри.

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