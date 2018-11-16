Сборная России проиграла Германии с крупным счётом

Лейпциг, Германия, , 07:24 — REGNUM Сборная России потерпела крупное поражение от сборной Германии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 0:3.

На восьмой минуте немецкие футболисты открыли счёт, отличился полузащитник Лерой Зане. На 25-й минуте защитник Никлас Зюле удвоил преимущество. А на 40-й минуте полузащитник Серж Гнабри довёл счёт до крупного.

Добавим, что 20 ноября сборной России предстоит провести заключительную встречу в рамках Лиги наций — со сборной Швеции. На сегодняшний день российская команда лидирует в группе.