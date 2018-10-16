Макгрегор готов заплатить Нурмагомедову $15 млн за реванш

Москва, , 07:23 — REGNUM Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от $ 15 млн за бой-реванш с ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Об этом сообщил дядя российского бойца Алекс Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспресс».

По его словам, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата не «неинтересен» Макгрегор, и его племянник не намерен соглашаться на новый бой с «ним ни за какие деньги».

«Они предлагают ему (Хабибу) реванш, — говорит дядя российского спортсмена. — Они со старта предложили ему $15 млн…»

Алекс Нурмагомедов добавил, что российский боец ММА, отказавший Макгрегору, намерен провести бой с Тони Фергюсоном, а затем закончить карьеру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпионат мира, победив в решающем поединке ирландца Конора Макгрегора. Бой завершился удушающим приёмом Хабиба в четвёртом раунде.

Читайте также: Хабиб Нурмагомедов пригрозил уходом из UFC

А также: Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками в Махачкале