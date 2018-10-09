Махачкала, , 06:53 — REGNUM Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками в Махачкале. Об этом сообщается на странице в Twitter футбольного клуба «Анжи».

Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена». Нурмагомедов пообщался с болельщиками и показал им чемпионский пояс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпионат мира. Бой завершился в четвёртом раунде удушающим приёмом Хабиба.

После окончания поединка Нурмагомедов покинул октагон и спровоцировал массовую драку с представителями команды Макгрегора. Позднее боец принёс извинения за своё поведение

Отметим, что перед боем Макгрегор неоднократно допускал оскорбительные высказывания в адрес Нурмагомедова и его семьи, в том числе и на национальной и религиозной почве.

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