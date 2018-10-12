Хабиб Нурмагомедов пригрозил уходом из UFC

Махачкала, , 08:52 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что может выйти из организации UFC. Спортсмен обвиняет американский промоушен в двойных стандартах, где за схожие действия одних прощают, а других — наказывают. Своё обращение к руководству UFC боец опубликовал на своей странице в социальной сети.

Причиной заявления стала отмена поединка между его другом Зубайру Тухуговым и Артемом Лобовым — спарринг-партнером ирландца Конора Макгрегора. Первому грозит увольнение из организации за участие в массовой драке после поединка Нурмагомедова и Макгрегора.

«Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете, что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им», — негодует спортсмен.

Нурмагомедов пригрозил, что, если UFC уволит Зубайру Тухугова, он и сам уйдет из промоушена. Спортсмен заявил, что за своего брата он пойдёт до конца.

«Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — заключил Хабиб.

Позже товарищ Нурмагомедова Ислам Махачев поддержал решение чемпиона UFC покинуть промоушен, если уволят Зубайру Тухугова.

«Может, я и не большая потеря для UFC, но там, где ущемляют права моих братьев, я выступать не хочу», — написал боец.

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Напомним, что по завершении главного поединка UFC 229 в Лас-Вегасе между Нурмагомедовым и Макгрегором в октагоне и за его пределами началась массовая драка.

После потасовки президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен разорвет контракты с бойцами, которые участвовали в драке. Среди них был и Тухугов.

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