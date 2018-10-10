Путин: Спортивная жизнь страны насыщена яркими событиями

Москва, , 11:46 — REGNUM Сегодня, 10 октября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям VII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», отметив, что в 2018 году Россия была насыщена яркими, большими спортивными событиями, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что в этом году на самом высоком уровне прошёл чемпионат мира по футболу и другие престижные международные соревнования. По его мнению, спортивные мероприятия такого масштаба вносят огромный вклад в популяризацию здорового образа жизни граждан и стимулируют спортсменов для высших достижений.

Глава государства выразил уверенность, что форум «Россия — спортивная держава» станет эффективной площадкой для старта новых, интересных идей и проектов в спортивной жизни страны и пожелал участникам всего наилучшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 октября, президент РФ Владимир Путин примет участие в работе VII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который открывается в Ульяновской области. На форум съехались более 3 тыс. человек из России и других стран мира,

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