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Путин выступит на форуме «Россия – спортивная держава»

Спорт

Глава государства встретится с победителями чемпионатов мира 2017–2018 гг

Москва, 10 октября 2018, 07:20 — REGNUM  Сегодня, 10 октября, президент РФ Владимир Путин примет участие в работе VII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который открывается в Ульяновской области. На форум съехались более 3 тыс. человек из России и других стран мира, сообщается на сайте Кремля.

На полях форума глава государства встретится с победителями чемпионатов мира 2017−2018 гг. и обладателями золотых знаков отличия ГТО. Затем Путин побывает на тренинге волонтёров XXIX Всемирной зимней универсиады-2019.

Напомним, Международный форум «Россия — спортивная держава» учреждён в июле 2009 года для развития физической культуры и спорта. Впервые форум прошёл с 22-го по 25 октября 2009 года в Казани.

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Как сообщало ИА REGNUM, огонь Всемирной зимней Универсиады 2019 года 9 октября прибыл в город Ульяновск. Эстафета огня зимней Универсиады — 2019 стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине. Российский этап эстафеты начался 29 сентября с Москвы и завершится в Красноярске, где со 2 по 12 марта пройдёт XXIX Всемирная зимняя Универсиада.

Подробнее: Путешествие огня зимней Универсиады-2019 продолжилось в Ульяновске

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