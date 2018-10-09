Вторник, 9 Октября 2018 года
16:21:18 МСК

Песков: у Путина 10 октября будет «спортивный день»

Политика

Глава государства поедет в Ульяновск

Песков: у Путина 10 октября будет «спортивный день»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава»

Москва, 9 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Поездка президента России в Ульяновск запланирована 10 октября. Владимир Путин примет участие в Международном спортивном форуме, сообщил 9 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент 10 октября будет работать в Ульяновске. Его ждет «спортивный день» — участие в форуме «Россия — спортивная держава», пояснил представитель Кремля.

Международный спортивный форум, учрежденный указом президента, впервые прошел в России в 2009 году. В 2018 году мероприятие примет Ульяновск, оно пройдет с 10 по 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в графике главы государства — рабочая поездка в Ставропольский край вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. На 12 октября запланирован визит Путина в белорусский Могилёв, где откроется Пятый форум регионов России и Белоруссии.

Читайте также: Путин и Медведев пообедают с аграриями Ставрополья в яблоневом саду

А также: Владимир Путин посетит Белоруссию 12 октября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить