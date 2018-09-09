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«Зенит» обыграл «Кайрат» с минимальным счетом

Спорт

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Кайрат» (Алма-Ата) – 1:0

«Зенит» обыграл «Кайрат» с минимальным счетом
Иллюстрация: A.Savin
Стадион «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, 9 сентября 2018, 20:56 — REGNUM  Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграл «Кайрат» из Алма-Аты в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 9 сентября на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи стал аргентинский форвард Себастьян Дриусси, который забил единственный мяч.

Отметим, что за казахстанский клуб с первых минут играл экс-форвард сборной России Андрей Аршавин.

Товарищеский матч.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Кайрат» (Алма-Ата) — 1:0.

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