«Зенит» обыграл «Кайрат» с минимальным счетом

Санкт-Петербург, , 20:56 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграл «Кайрат» из Алма-Аты в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 9 сентября на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи стал аргентинский форвард Себастьян Дриусси, который забил единственный мяч.

Отметим, что за казахстанский клуб с первых минут играл экс-форвард сборной России Андрей Аршавин.

Товарищеский матч.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Кайрат» (Алма-Ата) — 1:0.

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