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Клаудио Маркизио провел первую тренировку в составе «Зенита»

Спорт

Бывший хавбек «Ювентуса» перешел в состав санкт-петербургской команды сроком на два года

Санкт-Петербург, 9 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  Видео с первой тренировкой нового полузащитника санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» 32-летнего полузащитника Клаудио Маркизио, опубликовано 9 сентября в официальном аккаунте «Зенита» в twitter.

Репортаж о тренировке Маркизио подготовлен клубным ТВ «Зенита». Бывший хавбек «Ювентуса», пришедший в «Зенит» свободным агентом, перешел в состав санкт-петербургской команды сроком на два года.

Отметим, официальная презентация Клаудио Маркизио в составе «Зенита» будет проведена перед матчем команды с «Кайратом» в 17:40 Мск.

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