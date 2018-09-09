Клаудио Маркизио провел первую тренировку в составе «Зенита»

Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Видео с первой тренировкой нового полузащитника санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» 32-летнего полузащитника Клаудио Маркизио, опубликовано 9 сентября в официальном аккаунте «Зенита» в twitter.

Репортаж о тренировке Маркизио подготовлен клубным ТВ «Зенита». Бывший хавбек «Ювентуса», пришедший в «Зенит» свободным агентом, перешел в состав санкт-петербургской команды сроком на два года.

Отметим, официальная презентация Клаудио Маркизио в составе «Зенита» будет проведена перед матчем команды с «Кайратом» в 17:40 Мск.