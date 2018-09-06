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«Зенит» поздравил полузащитника Дриусси с рождением дочери

Спорт

Дриусси выступает в составе «Зенита» с 2017 года

«Зенит» поздравил полузащитника Дриусси с рождением дочери
Иллюстрация: Fc-zenit.ru
Себастьян Дриусси

Санкт-Петербург, 6 сентября 2018, 14:12 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» поздравил полузащитника команды Себастьяна Дриусси с рождением дочери. Об этом 6 сентября сообщается на странице клуба в Twitter.

«Зенит» поздравляет Себастьяна Дриусси с рождением дочери! Сегодня нападающий сине-бело-голубых стал отцом», — говорится в сообщении.

Напомним, Дриусси выступает в составе «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл в Российской премьер-лиге пять матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Спартак» на два очка.

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