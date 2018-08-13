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На ЧЕ-2018 по лёгкой атлетике атлеты из РФ сдавали допинг-тесты 21 раз

Спорт

В конце июля совет IAAF принял решение пока не восстанавливать полноправное членство ВФЛА

На ЧЕ-2018 по лёгкой атлетике атлеты из РФ сдавали допинг-тесты 21 раз
Myfuture.com
Тест на допинг

Москва, 13 августа 2018, 11:27 — REGNUM  За время проведения чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Берлине легкоатлеты из России, выступавшие на турнире в нейтральном статусе 21 раз сдавали допинг-пробы, заявила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

По её словам, российские атлеты сдавали обычные пробы крови, пробы мочи и пробы крови на паспорт.

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«Нас тестировали много — и в гостинице, и на стадионе», — цитирует ТАСС слова Иконниковой.

Как сообщало ИА REGNUM, членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования о допинге в российской легкой атлетике, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA). Добавим, 27 июля 2018 года совет IAAF принял решение пока не восстанавливать полноправное членство ВФЛА.

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Легкая атлетика
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